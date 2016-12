foto Afp

05:55

- Continua negli Stati Uniti la lotta (al momento simbolica) tra Repubblicani e Democratici sulla riforma sanitaria voluta da Barack Obama. La Camera dei rappresentanti - ramo del Congresso in cui i Repubblicani sono in larga maggioranza - ha votato per la 33.esima volta l'abrogazione dell'odiata "Obamacare". Un gesto meramente simbolico dal momento che la norma non passerà mai al Senato, dove la stragrande maggioranza dei parlamentari è democratica.