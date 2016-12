foto Ap/Lapresse

- Dopo essere stato detenuto nel carcere militare Usa di Guantanamo per oltre 10 anni, Ibrahim al Qusi, un sudanese noto per essere stato autista e cuoco di Osama Bin Laden, è stato rilasciato ed è ritornato nel suo Paese d'origine. Lo ha reso noto il Dipartimento della Difesa, precisando che "gli Stati Uniti si sono coordinati con il governo del Sudan in merito alle appropriate misure di sicurezza e umane da adottare nei confronti di al Qusi".