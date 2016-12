foto Ap/Lapresse

01:05

- Un americano di 37 anni, Peter Lizon, è stato arrestato con l'accusa di aver torturato la moglie tenendola in catene per 10 anni e trattandola come una schiava. La donna è stata bruciata sulla schiena e sul petto con ferro da stiro e padelle. L'uomo le avrebbe schiacciato un piede con attrezzi agricoli. Pare inoltre che la 43enne abbia partorito un bambino, nato morto, mentre era in catene, mentre un altro neonato sarebbe riuscito a sopravvivere.