Siria, Usa: "Non c'è più spazio per Assad"

foto Ap/Lapresse 23:58 - "Nel processo di transizione e nel futuro della Siria non ci può essere spazio per Assad". Lo ha ribadito la Casa Bianca, sottolineando come "Assad abbia oramai perso ogni credibilità". "La comunità internazionale deve lavorare in maniera costruttiva e cooperare per risolvere la situazione in Siria - ha detto il portavoce Usa Jay Carney -. Gli Stati Uniti notano dei progressi sulla strada della costruzione di un ampio consenso". - "Nel processo di transizione e nel futuro della Siria non ci può essere spazio per Assad". Lo ha ribadito la Casa Bianca, sottolineando come "Assad abbia oramai perso ogni credibilità". "La comunità internazionale deve lavorare in maniera costruttiva e cooperare per risolvere la situazione in Siria - ha detto il portavoce Usa Jay Carney -. Gli Stati Uniti notano dei progressi sulla strada della costruzione di un ampio consenso".

Per l'amministrazione Obama, dunque, sulla questione c'è un punto fermo: "Nel processo di transizione e nel futuro della Siria Assad non può più giocare alcun ruolo".



Assad nomina rappresentante per dialogo

Il presidente siriano Bashar Assad ha nominato un suo rappresentante per avviare un dialogo con l'opposizione. Lo ha dichiarato a Ginevra l'inviato per la Siria dell'Onu e la Lega Araba, Kofi Annan. "Ha offerto un nome", ha detto Annan, che ha incontrato lunedì il leader di Damasco e ha spiegato di voler raccogliere maggiori informazioni su questa persona. Intervenuto dopo aver informato della sua missione il Conisglio di Sicurezza dell'Onu a New York, tramite un collegamento in videoconferenza, Anann ha sottolineato l'importanza per la conclusione del conflitto che il Consiglio parli con una voce sola.



Nazioni Unite, Consiglio di sicurezza chiede ultimatum

I Paesi occidentali membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite chiedono un ultimatum di 10 giorni per il presidente siriano Bashar Assad per interrompere le violenze nella regione, pena nuove sanzioni. E' quanto si legge in un bozza di risoluzione che minaccia l'applicazione delle sanzioni non-militari sotto il Capitolo 7 della Carta Onu se il regime continuera' la sua offensiva. L'accelerazione giunge dopo che il mediatore Kofi Annan ha avvertito che ci sarebbero state "chiare conseguenze" se il presidente Bashar el Assad e l'opposizione non avessero raggiunto un accordo sul suo piano di pace. I due precedenti tentativi di infliggere nuove misure punitive a Damasco (a ottobre del 2011 e lo scorso febbraio), erano state bloccate da Russia e Cina che avevano opposto il veto.