foto Ansa

19:25

- Per cercare di porre fine alla disputa sulla sorte del parlamento egiziano, sciolto d'autorità dalla Corte Costituzionale e ciò nonostante riunitosi brevemente ieri, il neopresidente Mohammed Morsi si è impegnato a rispettare la sentenza dei giudici. Morsi ha annunciato inoltre di essere pronto a mediare con le diverse parti in causa, per evitare ulteriori scontri fra poteri dello Stato.