foto Ap/Lapresse

19:03

- L'ambasciatore siriano in Iraq, Nawaf al-Fares, ha annunciato che non smetterà di appoggiare il regime di Bashar al-Assad e di essersi unito ai ribelli. Lo hanno reso noto fonti dell'opposizione. E' la prima defezione di un rappresentante diplomatico. "E non sarà l'ultima - assicura il Consiglio nazionale siriano (Cns) - siamo in contatto con diversi ambasciatori".