Spagna, tensione per la "marcha negra": scontri tra polizia e minatori

Spagna, la "marcha negra" infiamma Madrid 18:22 - Tensione a Madrid dove si è volta la "marcha negra" dei minatori del carbone che protestano per i tagli agli aiuti che minacciano il settore. Alcuni manifestanti hanno lanciato pietre, petardi, bottiglie e anche "una pioggia di banane" - come ha raccontato una testimone - all'indirizzo della polizia di fronte al ministero dell'Industria. Le forze dell'ordine hanno risposto sparando pallottole di gomme. Il bilancio è di 76 feriti e 5 arresti.

Tra i feriti, tutti non gravi, vi sono 41 minatori, 33 poliziotti e anche due giornalisti. I minatori, sostenuti da migliaia di manifestanti, si sono concentrati dinanzi al ministero dell'Industria, di fronte a una barriera di poliziotti in tenuta antisommossa.



Il braccio di ferro tra minatori e governo va avanti da un mese, dopo che Madrid ha deciso di ridurre i sussidi al settore dai 301 milioni di euro dell'anno scorso ai 111 di quest'anno. I sindacati sono scesi sul piede di guerra: con i tagli, hanno denunciato, si mettono a rischio non solo gli 8mila minatori spagnoli ma anche le 30mila persone che lavorano nell'indotto del settore.