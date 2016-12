Copenaghen, 20enne sbranato dalle tigri

foto Dal Web 12:59 - Un giovane di circa 20 anni è stato sbranato dalle tigri nello zoo di Copenhagen: lo riferisce la polizia danese. Il giovane, non ancora identificato, avrebbe scavalcato il recinto probabilmente perché voleva suicidarsi. I felini, almeno tre, lo hanno circondato e poi sbranato. Le autorità hanno avviato le indagini per capire le motivazioni del gesto. - Un giovane di circa 20 anni è stato sbranato dalle tigri nello zoo di Copenhagen: lo riferisce la polizia danese. Il giovane, non ancora identificato, avrebbe scavalcato il recinto probabilmente perché voleva suicidarsi. I felini, almeno tre, lo hanno circondato e poi sbranato. Le autorità hanno avviato le indagini per capire le motivazioni del gesto.

"La persona trovata morta, questa mattina, è nata nel 1991 ed è straniera", ha dichiarato Lars Borg, l'addetta stampa della polizia locale.



A far scattare l'allarme, due ore è mezza prima dell'apertura al pubblico della struttura, sono stati i custodi, dopo aver trovato il cadavere "morso al viso, al collo e al torace". Non è la prima volta che capitano casi del genere in uno zoo. Nel 2009 il guardiano del giardino zoologico di Næstved aveva preso di nascosto le chiavi della cella al cui interno c'erano i felini e vi era entrato per farsi uccidere.