11:24

- Decine di donne, attiviste per i diritti umani, sono scese nelle strade di Kabul in segno di protesta per l'esecuzione di un'adultera da parte dei talebani. L'evento nei giorni scorsi era finito in un video-shock che aveva fatto il giro del mondo. "Vogliamo giustizia", gridavano le donne, che hanno marciato dal ministero per gli affari femminili fino al quartiere generale dell'Onu.