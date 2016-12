foto Ansa

06:33

- Hillary Clinton, primo segretario di Stato americano a recarsi in Laos da 57 anni, è arrivata nella capitale Vientiane, per una visita incentrata sull'eredità della guerra in Vietnam. La Clinton dovrà affrontare in particolare l'argomento degli effetti ancora percepibili dell'Agente arancio, prodotto tossico utilizzato dagli americani contro i loro nemici comunisti, e quello delle bombe inesplose che ancora costellano il territorio del Laos.