foto Ansa 21:25 - La Corte Costituzionale egiziana ha sospeso il decreto con il quale il neo-presidente, Mohammed Morsi, aveva stabilito la riapertura del parlamento, l'Assemblea del Popolo dominata dagli islamisti. Lo rende noto una fonte dell'alto tribunale. Il parlamento era stato sciolto proprio dalla Corte per irregolarità nel voto. Già ieri, prima della sentenza formale, la Corte aveva avvertito Morsi che la sua azione era illegale.

La decisione è arrivata mentre centinaia di migliaia di persone in serata esultavano in piazza Tahrir per il decreto del presidente Mohamed Morsi di ridar vita al parlamento a maggioranza islamista sciolto dal Consiglio Supremo delle Forze Armate il 15 giugno. Nonostante i ripetuti tentativi per non far esplodere uno scontro diretto tra neo-presidente, militari e giudici, la decisione della Corte non potrà non avere conseguenze anche pesanti.