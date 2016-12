foto Dal Web

19:37

- Decine di migliaia di persone sono affluite in piazza Tahrir, al Cairo, convocate in una "manifestazione milionaria" (il termine viene usato per i raduni nella storica piazza della capitale) per appoggiare il presidente Mohamed Morsi. Molti dei partecipanti sono simpatizzanti dei Fratelli musulmani e dei salafiti e sostengono il decreto con cui Morsi ha annullato lo scioglimento del Parlamento deciso dal Consiglio supremo delle Forze armate.