11:26 - Eva Rausing, la moglie di Hans Kristian Rausing, l'erede dell'impero Tetra Pak, è stata trovata morta nella sua casa, nell'elegante quartiere londinese di Belgravia. Secondo la Bbc, non sono ancora chiare le cause, ma l'ipotesi più verosimile è quella dell'overdose. La polizia ha fatto sapere che il marito, 49 anni, è stato arrestato per possesso di stupefacenti, "ma anche in relazione alla morte della donna". Attesa l'autopsia.

Hans Kristian Rausing, figlio del tycoon Hans Rausing, 86 anni, erede di una fortuna che vale oltre 4 miliardi di euro, era stato fermato ieri per possesso di droga. Solo in un secondo momento, gli investigatori, che si erano recati nella loro abitazione in stile georgiano per fare ulteriori controlli, hanno trovato il cadavere della moglie all'interno del bagno del piano superiore.



La coppia era nota al jet set londinese. Eva Rausing, nata negli Usa, era infatti un'amica del principe Carlo. Noti soprattutto i loro trascorsi per droga. I due si erano infatti conosciuti circa venti anni fa in una clinica di riabilitazione negli Usa e poi si erano uniti in matrimonio. Dalla loro unione sono nati quattro figli. Poi la lunga battaglia contro la tossicodipendenza, fino a un arresto nel 2008 per possesso di cocaina a un party all'ambasciata americana a Londra.