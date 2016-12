Emirati, bimbo in borsa per superare i controlli Passa sotto i raggi X, arrestata coppia egiziana

foto Dal Web 12:55 - Gli addetti allo scanner all'aeroporto a Sharjah negli Emirati Arabi Uniti non volevano credere ai loro occhi: all'interno di un borsone da far passare ai controlli ai raggi X una coppia di egiziani aveva messo il proprio figlio di pochi mesi. I due sono stati arrestati. Alle autorità hanno detto di aver fatto l'assurdo tentativo perché il neonato non aveva i documenti per l'imbarco. - Gli addetti allo scanner all'aeroporto a Sharjah negli Emirati Arabi Uniti non volevano credere ai loro occhi: all'interno di un borsone da far passare ai controlli ai raggi X una coppia di egiziani aveva messo il proprio figlio di pochi mesi. I due sono stati arrestati. Alle autorità hanno detto di aver fatto l'assurdo tentativo perché il neonato non aveva i documenti per l'imbarco.

La coppia era atterrata allo scalo internazionale di Sharjah ma era stata respinta per la mancanza di documentazione. Hanno tentato allora il sotterfugio ma il piano è stato scoperto dalle guardie.



Un portavoce della polizia ha raccontato che "i due hanno messo a rischio la vita del bambino. Quando i funzionari doganali hanno visto il bambino all'interno del sacco sono rimasti sotto shock. La macchina a raggi X è pericolosa per chiunque, figuriamoci per un bambino in una valigia".