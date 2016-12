foto Ap/Lapresse

09:57

- Il genitore di un alunno è stato preso in ostaggio da uno sconosciuto in una scuola elementare di Vitry-sur-Seine, alla periferia sud-orientale di Parigi. Al momento del sequestro, avvenuto intorno alle 6, nell'istituto non erano ancora presenti bambini. Nella zona sono state dispiegate le unità scelte della polizia, ma non è stato ancora possibile stabilire contatti con il rapitore.