foto Ap/Lapresse Correlati Madeleine McCann, riaperto il caso

Scotland Yard diffonde foto Maddie 14:57 - Kate McCann non smetterà mai di cercare la figlia Madeleine, ma ora la sua vita avrà anche un altro obiettivo. Le autorità britanniche hanno infatti deciso di affidarle il ruolo di ambasciatrice delle persone scomparse. "Le ricerche di maddie proseguono - ha spiegato la donna -. Ma voglio capire se posso aiutare anche altre persone". - Kate McCann non smetterà mai di cercare la figlia Madeleine, ma ora la sua vita avrà anche un altro obiettivo. Le autorità britanniche hanno infatti deciso di affidarle il ruolo di ambasciatrice delle persone scomparse. "Le ricerche di maddie proseguono - ha spiegato la donna -. Ma voglio capire se posso aiutare anche altre persone".

"Prima della scomparsa di mia figlia non avevo mai considerato il problema, ma è un fenomeno enorme, più grande di quanto si creda", ha precisato Kate. "Noi siamo fortunati perché il nostro caso ha suscitato grande clamore e i fari dei media sono sempre puntati su Maddie e sulle sue ricerche - ha proseguito -. Ma altri non hanno questa possibilità e i loro sforzi per ritrovare i figli scomparsi spesso sono insufficienti".



"Ci si sente dimenticati, capisco il dolore di queste famiglie - ha spiegato la donna -. Quando non ottieni risultati lo slancio viene meno e lentamente ti rassegni alla perdita". Proprio per questo motivo Kate ha così deciso di lanciare una nuova campagna pubblicitaria dedicata proprio alle persone scomparse, soprattutto bambini. Manifesti e cartelloni enormi in grado di tenere viva l'attenzione in tutta l'Inghilterra.



Del resto i numeri parlano chiaro. "Si stima che un bambino su sette scomparsi viene ritrovato perché qualcuno ha riconosciuto il suo viso su un poster o qualche manifesto - ha spiegato Kate -. Negli Usa sta avendo grande successo la campagna ideata per stampare le foto dei bimbi scomparsi sui cartoni del latte".



Ma Kate non si occuperà solo della campagna stampa decidata alle persone sparite. Il suo nuovo ruolo di ambasciatrice la porterà a presenziare durante conferenze, eventi, convegni e molti altri eventi di rilievo. Il suo obiettivo principale sarà quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla questione delle persone scomparse. "Ogni minuto in Inghilterra sparisce un bambino - ha spiegato Kate -. E' terrificante".