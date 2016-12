foto Ap/Lapresse

23:17

- Un sorso di Pepsi costerà caro a Ronaldinho, neoacquisto dell'Atletico di Minas Gerais, che in occasione della sua presentazione ufficiale a Belo Horizonte si è presentato tra due lattine del principale concorrente di Coca Cola. Nessun problema, se solo il campione di calcio non fosse testimonial della bevanda. Così, nel quartier generale di Coca Cola, non ci hanno pensato due volte e hanno stracciato il contratto che legava l'azienda al giocatore.