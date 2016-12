foto Afp

10:11

- Sale il bilancio delle vittime delle devastanti alluvioni che hanno colpito la regione russa del mar Nero: fino a ora i morti accertati sono infatti 171. Polemiche sulle autorità russe per il mancato allarme alla popolazione: il ministro delle Situazioni di emergenza, Vladimir Puchkov, ammette che gli allarmi emessi per avvertire delle imminenti inondazioni non sono stati sufficienti per raggiungere tutti in tempo.