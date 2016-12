foto Ap/Lapresse

09:31

- Il piano di pace di Kofi Annan "non deve fallire". Lo ha detto il presidente siriano Bashar Al Assad dopo l'incontro con Kofi Annan, il terzo con l'inviato speciale dell'Onu e della Lega Araba che ha elaborato un piano in sei punti per mettere fine alle violenze in Siria.