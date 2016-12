Voto in Libia, in testa i moderati

foto Afp Correlati Libia, le prime elezioni del dopo Gheddafi

Voto Libia, tensione e lunghe file 07:02 - La Libia è in attesa dei risultati ufficiali delle prime elezioni libere nel Paese che potrebbero portare a una vittoria a sorpresa dei "moderati" a scapito degli islamici. Secondo i primi dati infatti l'Alleanza delle Forze Nazionali, coalizione guidata da Mahmud Jibril, sarebbe avanti in diversi seggi a Tripoli e nell'Est. - La Libia è in attesa dei risultati ufficiali delle prime elezioni libere nel Paese che potrebbero portare a una vittoria a sorpresa dei "moderati" a scapito degli islamici. Secondo i primi dati infatti l'Alleanza delle Forze Nazionali, coalizione guidata da Mahmud Jibril, sarebbe avanti in diversi seggi a Tripoli e nell'Est.

Jibril apre ad altri partiti

Se le indiscrezioni fossero confermate, si tratterebbe del primo Paese della Primavera araba con gli islamici sconfitti alle urne. Ma forse non destinati a rimanere fuori dal gioco. Mahmud Jibril, leader dell'Alleanza delle Forze Nazionali, salutata all'estero come coalizione dei "liberali" ma che lui tiene a definire dei "moderati", ha infatti invitato tutti i partiti a "lavorare insieme per il Paese". Tutti, ha spiegato Jibril, "dovrebbero sedersi ad un tavolo e pensare a quello che vogliono fare per il popolo e non a quello che vorrebbero ricevere da loro. Tutti i partiti dovrebbero lavorare insieme".



Dati ancora non ufficiali

I dati, secondo quanto annunciato dal partito di Giustizia e Costruzione, braccio politico dei Fratelli Musulmani, vedrebbero l'Alleanza delle Forze Nazionali "nettamente in testa" a Tripoli e a Bengasi. Indiscrezioni confermate dagli stessi moderati, per voce del segretario della Coalizione, Faisal al-Krekshi: "Siamo avanti nella maggior parte delle circoscrizioni". Ma la notizia è stata subito smentita dalla commissione elettorale, "stiamo ancora aspettando i risultati, queste sono solo speculazioni", ha detto il presidente dell'Alta Commissione elettorale, Nuri al Abbar.



I primi risultati "parziali" sono attesi per oggi ("al massimo martedì mattina", secondo Abbar) ed entro mercoledì quelli definitivi, secondo quanto ha annunciato la commissione. Ma anche quella data rischia di slittare in quanto in almeno 8 seggi, nell'Est del Paese, le operazioni di voto sono proseguite anche domenica dopo i casi di sabotaggio. "I seggi aperti sono otto, sei a Sidra e due nella regione di Kufra", dove "il materiale elettorale è giunto in ritardo dopo gli episodi di vandalismo", ha confermato ancora il presidente della Commissione, il quale ha espresso soddisfazione per l'andamento delle operazioni di voto definendolo "un successo".



I possibili scenari per il futuro

Sembra chiaro ormai chiaro che la partita si gioca fra la coalizione dei moderati di Jibril (che riunisce 40 partiti liberali e politici indipendenti) e i Fratelli Musulmani, mentre il partito Al Watan, guidato da Abdel Hakim Belhaj, ex leader del Gruppo Combattente dei Libici Islamici (Lifg), sembrerebbe escluso dalle prime posizioni. Se i risultati fossero confermati, la Libia farebbe eccezione rispetto alla Tunisia e all'Egitto, dove gli islamici hanno preso il potere dopo le prime elezioni seguite alla caduta dei rispettivi regimi. E mentre lo spoglio dei voti prosegue, ci si chiede come funzionerà l'Assemblea e come riuscirà a gestire il crescente malumore della Cirenaica, dove i dissidenti continuano a far sentire la loro voce per una maggiore autonomia.



Il plauso di Europa, Stati Uniti e Onu

Europa e Stati Uniti, intanto, plaudono con il presidente Usa Barack Obama che ha definito la tornata elettorale in Libia come "un'altra straordinaria pietra miliare verso la democrazia": "Dopo più di 40 anni nei quali la Libia è stata in balia di un dittatore - afferma Obama - queste storiche elezioni dimostrano come il futuro del Paese sia oramai nelle mani del suo popolo".



Entusiasmo anche da parte di Ban Ki Moon: il segretario generale dell'Onu ha accolto con soddisfazione le prime elezioni libere in Libia e ha lanciato un appello ai nuovi dirigenti a governare con spirito di "giustizia e riconciliazione". In un comunicato, Ban sottolinea che le elezioni di sabato sono state "ben organizzate e trasparenti", nonostante alcuni episodi di violenza.