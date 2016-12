foto Ansa

05:52

- La leader dell'opposizione birmana, Aung San Suu Kyi, si è seduta per la prima volta come deputata nella Camera bassa del parlamento birmano, consacrando così il suo ingresso nel gioco politico ufficiale dopo aver trascorso molti anni agli arresti domiciliari. "Cercherò di fare del mio meglio per il Paese" ha detto il premio Nobel per la Pace prima di entrare in parlamento per la prima sessione della sua carriera politica.