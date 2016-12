foto Ap/Lapresse

00:13

- La straordinaria ondata di calore che sta investendo gli Usa ha incollato alla pista un aereo della US Airways pronto al decollo da Washington. Il jet è rimasto "appiccicato" all'asfalto sciolto da temperature superiori ai 38 gradi. Malgrado siano intervenuti due carrelli il velivolo non ha voluto saperne di spostarsi dalla piazzola del "finger" (il tubo telescopico per l'imbarco) e i 35 passeggeri a bordo sono stati fatti salire su un altro aereo.