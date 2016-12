foto Ap/Lapresse

20:00

- Un'alpinista italiana è morta oggi in Austria, in un incidente a Zuckerhult, vicino a Innsbruck, in Tirolo. Lo conferma la Farnesina che attraverso l'ambasciata a Vienna ha avvertito i familiari. La donna si trovava a 3.200 metri di altitudine al Pfaffensattel, nella valle di Stubaital, e ha fatto una caduta di 200 metri. Quando i soccorritori l'hanno ritrovata era già morta e il corpo è stato trasportato in elicottero a Innsbruck.