Egitto, presidente Morsi "ripristina" Parlamento I militari convocano "una seduta d'emergenza"

foto Ansa Correlati Egitto, lettera dei militari: "Parlamento sciolto" 19:19 - Il neo presidente egiziano, Mohamed Morsi, ha dichiarato nulla la decisione della Corte Costituzionale di sciogliere il parlamento perché eletto con una legge dichiarata incostituzionale. Morsi aveva già precedentemente definito la decisione dei giudici un "colpo di stato". - Il neo presidente egiziano, Mohamed Morsi, ha dichiarato nulla la decisione della Corte Costituzionale di sciogliere il parlamento perché eletto con una legge dichiarata incostituzionale. Morsi aveva già precedentemente definito la decisione dei giudici un "colpo di stato".

Nel giugno scorso una sentenza della Corte Costituzionale aveva dichiarando incostituzionale la legge con la quale era stata eletta l'Assemblea del Popolo (la camera bassa del Parlamento), sentenza che aveva comportato lo scioglimento dello stesso organismo.



Con un decreto presidenziale, Morsi ha deciso oggi che l'Assemblea del Popolo resterà in vigore fino alle prossime elezioni legislative che dovranno essere fatte entro 60 giorni dall'entrata in vigore della nuova Costituzione, che una assemblea costituente sta elaborando.



I militari convocano una seduta d'emergenza

Il Consiglio supremo militare ha convocato una seduta d'emergenza dopo il decreto presidenziale che annulla lo scioglimento del Parlamento da parte dei militari dopo una decisione della Corte costituzionale. Lo riferisce la tv di Stato egiziana.



Obama invita Morsi in America

Il presidente Usa Barack Obama ha invitato il neopresidente egiziano Mohamed Morsi negli Stati Uniti a settembre, a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite: lo ha riferito una fonte della presidenza egiziana dopo l'incontro al Cairo tra Morsi e il vicesegretario di Stato Usa William Burns. La Casa Bianca ha cambiato approccio con i Fratelli Musulmani - dalle cui file proviene Morsi - dopo la caduta del regime dell'ex rais Hosni Mubarak.