Libia, partito islamico: "Liberali in vantaggio"

In Libia i liberali sono "in netto vantaggio" di voti nelle due città principali del Paese, Tripoli e Bengasi, nelle elezioni tenutesi ieri: lo ha affermato il capo della principale formazione islamica, il Partito della giustizia e la ricostruzione, espressione dei Fratelli Musulmani, Mohammed Sawan. Lo scrutinio dei voti è ancora in corso.

Anche oggi, a Tripoli, gli uffici governativi rimangono chiusi, il giorno dopo il voto per eleggere il Congresso nazionale libico (Assemblea costituente). In mattinata, la città è ancora deserta dopo i festeggiamenti di ieri proseguiti per tutta la notte. Uffici, dogana e banche rimangono chiuse, mentre in genere la domenica è una giornata normale di apertura.