Il collasso di internet? L'ennesima bufala

10:21

- Nessun blocco o oscuramento del web. Ma solo un problema per i pochi pc infetti da un vecchio malaware. L'attesa per quello che è stato definito, forse con troppa fretta, il lunedì nero del web è in verità una bufala. Parola di Paolo Attivissimo, giornalista informatico che sul suo blog invita alla calma.