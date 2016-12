foto Ap/Lapresse

08:29

- Almeno 14 civili sono morti in provincia di Kandahar, nel sud dell'Afghanistan, per l'esplosione di ordigni artigianali (ied) nascosti sul bordo di alcune strade. Lo rivelano fonti della polizia afghana. "Un trattore e un piccolo camion sono saltati in aria su bombe artigianali nel distretto di Arghistan, uccidendo 14 persone e ferendone altre tre", ha dichiarato Abdul Raziq, capo della polizia in provincia di Kandahar.