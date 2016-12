Usa, 30 vittime per l'ondata di caldo

foto LaPresse 07:38 - "L'America bolle": così la stampa descrive l'eccezionale ondata di calore che si è abbattuta sugli Stati Uniti, in particolare sulla costa orientale, e che finora ha provocato almeno 30 vittime, soprattutto tra gli anziani. "Il Grande Sudore", titolano alcuni giornali riferendosi alle temperature record, anche oltre i 40 gradi centigradi, che stanno soffocando città come New York, Washington, Filadelfia e Chicago. Lo stato di allerta è stato dichiarato in 20 Stati. - "L'America bolle": così la stampa descrive l'eccezionale ondata di calore che si è abbattuta sugli Stati Uniti, in particolare sulla costa orientale, e che finora ha provocato almeno 30 vittime, soprattutto tra gli anziani. "Il Grande Sudore", titolano alcuni giornali riferendosi alle temperature record, anche oltre i 40 gradi centigradi, che stanno soffocando città come New York, Washington, Filadelfia e Chicago. Lo stato di allerta è stato dichiarato in 20 Stati.

Solo a Chicago si contano dieci morti. In Ohio tre anziani sono deceduti in casa per l'eccessivo calore dovuto a una interruzione dell'energia elettrica che non ha permesso il funzionamento dei condizionatori delle loro abitazioni. Altre tre vittime del caldo in Wisconsin, due in Tennessee e tre in Pennsylvania.



Ma l'ondata di calore - affermano i metereologi - è destinata a perdurare almeno per tutto il weekend e il bilancio delle vittime alla fine si potrebbe rivelare più pesante.