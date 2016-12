foto Ap/Lapresse

23:03

- Una donna accusata d'adulterio in Afghanistan è stata uccisa in pubblico dai talebani con 5 proiettili sparati a distanza ravvicinata in un villaggio non lontano da Kabul. L'esecuzione è avvenuta sulla pubblica piazza, di fronte circa 150 persone che hanno applaudito al termine dell'esecuzione. La donna è stata fatta inginocchiare per terra e poi un uomo con il turbante le ha sparato.