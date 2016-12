foto Ap/Lapresse

01:07

- Kofi Annan ha riconosciuto che il suo piano per risolvere la crisi siriana è fallito e ha auspicato che l'Iran, alleato di Damasco, sia coinvolto nei negoziati come chiede la Russia malgrado l'ostilità degli Usa. L'ex segretario generale Onu ha ricordato che "l'Iran è un attore. Dovrebbe essere parte della soluzione. Ha influenza e non possiamo ignorarlo".