Germania-Gb, maltempo fa 4 vittime

foto Ap/Lapresse Correlati Piogge e alluvioni sul Mar Nero: cento morti 18:45 - Il maltempo ha provocato almeno quattro vittime tra Regno Unito e Germania. Nel nord-est dell'Inghilterra un giovane di vent'anni è morto per le forti precipitazioni della notte: stava viaggiando in auto, quando il veicolo è uscito di strada per la pioggia battente. In Germania si contano tre morti, tra i quali anche una bambina di nove anni, colpita da un fulmine a Dresda mentre correva in un centro sportivo con piscine. Venti i feriti. - Il maltempo ha provocato almeno quattro vittime tra Regno Unito e Germania. Nel nord-est dell'Inghilterra un giovane di vent'anni è morto per le forti precipitazioni della notte: stava viaggiando in auto, quando il veicolo è uscito di strada per la pioggia battente. In Germania si contano tre morti, tra i quali anche una bambina di nove anni, colpita da un fulmine a Dresda mentre correva in un centro sportivo con piscine. Venti i feriti.

Le altre due vittime in Germania sono state provocate dalla caduta di alberi. Nel land della Sassonia infatti un albero si è abbattuto su di un autista di 23 anni, uccidendolo, mentre a Lueneburg, vicino ad Amburgo, un altro grosso albero è finito su una ciclista, morta nell'ospedale in cui era stata ricoverata.



Intanto, in Gran Bretagna, proprio per il maltempo, sono state interrotte a Silverstone le prove della Formula 1.