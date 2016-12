foto Afp

14:44

- "Possiamo confermare che il voto è in corso nel 94% dei seggi. Gli altri (un centinaio) sono rimasti chiusi a causa di alcuni atti di vandalismo, in particolar modo nel sud". Lo ha detto il presidente della commissione elettorale libica, Nuri al-Abbar, in una conferenza stampa a Tripoli, assicurando che tutti i libici potranno votare, anche a costo di restare aperti fino a mezzanotte.