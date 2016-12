Pamplona, al via le corse dei tori per la festa di San Firmino: già 5 feriti

foto Ap/Lapresse Correlati La festa di San Firmino si fa hot

Primi feriti nella corsa dei tori 10:42 - Migliaia di perone in abito bianco e fazzoletto rosso hanno preso parte alla prima tradizionale corsa con i tori di Pamplona, in occasione della festa di san Firmino, e si registrano già i primi feriti, almeno cinque. La Croce rossa, attraverso il portavoce José Aldaba, riferisce che un uomo è stato incornato a una gamba, e curato all'ospedale Navarre, mentre altre quattro persone hanno riportato ferite lievi come tagli e contusioni. - Migliaia di perone in abito bianco e fazzoletto rosso hanno preso parte alla prima tradizionale corsa con i tori di Pamplona, in occasione della festa di san Firmino, e si registrano già i primi feriti, almeno cinque. La Croce rossa, attraverso il portavoce José Aldaba, riferisce che un uomo è stato incornato a una gamba, e curato all'ospedale Navarre, mentre altre quattro persone hanno riportato ferite lievi come tagli e contusioni.

Un altro partecipante alla corsa è stato invece agganciato alla maglietta dalle corna di un toro e trascinato per metri, ma è rimasto illeso.



In migliaia a Pamplona per la festa di San Firmino

Celebrata in film e libri, in primis da Ernest Hemingway, la festa di San Firmino richiama ogni anno tenmerari da tutto il mondo, che accorrono per provare il loro coraggio nelle tradizionali corse dei tori: migliaia di uomini, mediamente tra i 18 e i 35 anni, si ritrovano nella città spagnola, decisi a correre il più vicino possibile alle corna di bestioni da mezza tonnellata, cercando di evitare colpi e possibili cadute.



Le tradizionali corse si susseguono da oggi tutte le mattine fino al 14 luglio. Una massa di giovani che si lanciano a perdifiato lungo il percorso di 850 metri, inseguiti da sei tori da combattimento, tra due ali di folla che grida e incita bestie e uomini a correre sempre più velocemente. Una volata di 4 minuti che ogni anno manda all'ospedale decine di persone, ferite in maggioranza non dalle corna dei tori ma dalle cadute rovinose a terra.



Nel 2009 anche un incidente mortale

L'ultimo incidente mortale risale a tre anni fa quando uno spagnolo di 27 anni venne incornato da un toro, riportando lesioni letali a collo, cuore e polmoni. Per cercare di limitare gli incidenti, gli organizzatori tentano di tenere lontani dalla corsa gli ubriachi e gettano un liquido chimico sul percorso per renderlo meno scivoloso.