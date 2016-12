foto Afp Correlati Libia, lunghe file per votare 23:57 - In Libia si sono aperte le urne per le prime elezioni parlamentari dalla caduta di Muammar Gheddafi. Il voto si tiene in un clima teso, minato da rivalità regionali, appelli al boicottaggio e timori di violenze. Tuttavia, già un'ora prima dell'apertura dei seggi, si sono registrate file a Tripoli di fronte ai seggi. Un gran numero di poliziotti e soldati è stato dispiegato per l'occasione. - In Libia si sono aperte le urne per le prime elezioni parlamentari dalla caduta di Muammar Gheddafi. Il voto si tiene in un clima teso, minato da rivalità regionali, appelli al boicottaggio e timori di violenze. Tuttavia, già un'ora prima dell'apertura dei seggi, si sono registrate file a Tripoli di fronte ai seggi. Un gran numero di poliziotti e soldati è stato dispiegato per l'occasione.

Al voto sono chiamati, per la prima volta dal 1964, circa 2,8 milioni di libici. Dalle urne usciranno i 200 parlamentari che comporranno il Congresso Nazionale Generale, il massimo organo legislativo che sostituirà il Consiglio Nazionale di Transizione, alla guida del Paese da poco dopo l'inizio, nel febbraio 2011, della rivolta popolare armata che portò alla fine del regime di Muammar Gheddafi. Il Congresso avrà solo il compito di nominare il governo e il nuovo premier.



Commissione: affluenza al 60%

Il tasso di partecipazione alle odierne elezioni in Libia, secondo le prime rilevazioni dell'Alta Commissione elettorale libica alla chiusura delle urne, è stato pari a circa il 60%, con 1,6 milioni di elettori. Lo ha detto il presidente Nuri al Abbar. Alle 16, circa 1,2 milioni di elettori avevano votato (il 42,85% sui 2,8 milioni aventi diritto).



Bengasi, assalto a un seggio: 7 arresti

Sette persone sono state arrestate a Bengasi per aver dato l'assalto a un seggio elettorale nel capoluogo della Cirenaica, dove hanno distrutto le urne, come raccontano testimoni locali. Le urne sono poi state portate "come un trofeo" in piazza, ma gli autori dell'assalto sono stati "insultati e isolati" da altri cittadini, alcuni armati, che invece intendevano votare. I responsabili del seggio sono quindi riusciti a trasferire le liste degli elettori in un altro seggio per poter proseguire le operazioni di voto.



Prima di essere arrestato, proseguono le fonti, il gruppo era riuscito a issare su un'alta colonna nella piazza del Grande Fiume, dove si trovava il seggio, una bandiera della nuova Libia e una nera con la mezzaluna degli "autonomisti" dell'Est.



A Bengasi, nonostante questo episodio, il clima resta quello stesso di festa ed entusiasmo che si respira a Tripoli, con caroselli, molta partecipazione e file per votare. La sicurezza dei seggi è garantita da uomini armati, "alcuni hanno fiori nei fucili", raccontano ancora i testimoni.



Voto sospeso a Brega e Ajdabiya

Le operazioni di voto sono state sospese nelle città libiche di Brega e Ajdabiya, dopo che ignoti hanno dato fuoco ai depositi dove era stoccato il materiale elettorale. Lo ha riferito la rete televisiva pan araba Al Jazeera.



Cento seggi chiusi per atti vandalici

"Possiamo confermare che il voto è nel corso in 94% dei seggi. Gli altri (un centinaio) sono rimasti chiusi a causa di alcuni atti di vandalismo, in particolar modo nel sud". Lo ha detto il presidente della commissione elettorale libica, Nuri al-Abbar, in una conferenza stampa a Tripoli, assicurando che tutti i libici potranno votare, anche a costo di restare aperti fino a mezzanotte.