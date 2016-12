Colombia, bimba di sei anni sopravvive dopo una caduta dal 18esimo piano di un palazzo

foto Da video Correlati Colombia, giù da 45 metri: è viva 07:58 - Una bimba di 6 anni è sopravvissuta dopo una caduta dal 18esimo piano di un edificio nella città di Medellin, in Colombia. Secondo i medici, la piccola è "in condizioni molto delicate con lesioni multisistemiche, ma pur in questa situazione gravissima, è stabile". La bambina, che ha avuto un arresto cardiocircolatorio superato con la ventilazione assistita, è stata sottoposta a varie operazioni chirurgiche. - Una bimba di 6 anni è sopravvissuta dopo una caduta dal 18esimo piano di un edificio nella città di Medellin, in Colombia. Secondo i medici, la piccola è "in condizioni molto delicate con lesioni multisistemiche, ma pur in questa situazione gravissima, è stabile". La bambina, che ha avuto un arresto cardiocircolatorio superato con la ventilazione assistita, è stata sottoposta a varie operazioni chirurgiche.

L'incidente è avvenuto in un edificio di un elegante ed esclusivo quartiere residenziale. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto.



Una delle ragioni per cui la piccola è sopravvissuta, hanno spiegato i sanitari, è che il sistema osseo dei bambini è ancora in formazione e il corpo ha una maggiore capacita di recupero rispetto a un adulto.