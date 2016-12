foto Afp

- Il Giappone vuole acquistare parte delle Senkaku, isole nel mar Cinese orientale amministrate da Tokyo e rivendicate da Cina e Taiwan, allo scopo di rafforzarne il controllo, con una mossa che pone le premesse per una dura reazione da parte di Pechino e Taipei. "Stiamo lavorando per assicurare una gestione tranquilla e stabile di queste zone e non c'è dubbio che siano parte integrante del nostro territorio" ha detto il premier Yohihiko Noda.