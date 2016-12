foto Ap/Lapresse

- Visita a sorpresa del segretario di Stato americano, Hillary Clinton, a Kabul, alla vigila della conferenza dei donatori per l'Afghanistan a Tokyo. "Il segretario di Stato, in rotta per Tokyo, è voluta passare da Kabul per dare un segnale forte prima dell'importante conferenza sull'Afghanistan", ha spiegato un responsabile del Dipartimento di Stato Usa. Previsto un incontro con il presidente Hamid Karzai.