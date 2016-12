foto Ap/Lapresse

01:41

- Il presidente americano, Barack Obama, ha firmato il "Transportation and Student Loan Interest Rate Bill", la legge che prevede un calo dei tassi di interesse sui prestiti contratti dagli studenti per frequentare il college e l'università. Il provvedimento contiene anche delle misure volte a promuovere il risanamento e la costruzione di infrastrutture. "Si tratta di una legge che fa la differenza per milioni di americani", ha detto Obama.