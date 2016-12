foto Dal Web

01:55

- Sono 277mila i computer di tutto il mondo che lunedì 9 luglio rischiano di rimanere tagliati fuori da Internet. L'allerta riguarda i pc infettati dal virus "DNSCharger" e collegati al Web grazie a un server temporaneo e "pulito" che l'Fbi aveva messo a disposizione dal 2007 e che ora ha deciso di spegnere definitivamente. Il virus in questione infettava i pc in modo da reindirizzarli verso siti dannosi in grado di rubare dati bancari.