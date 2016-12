foto Da video

- Una donna di 70anni, Jospehin "Anna" Harris, è morta a Coupley Township, in Ohio, dopo aver ospitato il presidente americano Barack Obama nel suo ristorante per la prima colazione durante il suo tour elettorale. La donna probabilmente non ha retto l'emozione ed è stata stroncata da un infarto poche ore dopo la visita illustre.