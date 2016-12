foto Ap/Lapresse

21:27

- Il Parlamento romeno ha votato a favore della destituzione del presidente Traian Basescu. Riunito in sessione congiunta Camera e Senato, il Congresso ha espresso 256 voti a favore dell'impeachment su un totale di 432 voti. Ora, in base alla normativa locale, si dovrà pronunciare la popolazione in un referendum entro i prossimi 30 giorni. Basescu è accusato di aver violato la Costituzione.