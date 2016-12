foto Afp

- La Cina e la Russia "pagheranno un prezzo" per il loro sostegno al regime siriano di Bashar al Assad. Lo ha detto il segretario di Stato americano, Hillary Clinton, intervenendo alla conferenza degli amici della Siria a Parigi. La Clinton è tornata a chiedere una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Onu che imponga conseguenze "immediate" per Damasco. "La caduta del regime di Assad - ha concluso - è inesorabile".