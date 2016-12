A Parigi il mondo contro gli orrori in Siria Spuntano bambini soldato fra i ribelli

La Cina e la Russia "pagheranno un prezzo" per il loro sostegno al regime siriano di Bashar al Assad: lo ha detto Hillary Clinton, intervenendo alla conferenza degli amici della Siria. Il segretario di Stato Usa ha quindi sottolineato che la caduta del regime siriano, è ormai "inesorabile".Scontri tra forze governative e ribelli e bombardamenti di aree abitate sono in corso anche oggi in Siria, con un bilancio finora di almeno 17 morti, secondo i Comitati locali di coordinamento dell'opposizione. L'agenzia di Stato Sana conferma scontri a Daraa. Secondo i Comitati, la maggior parte delle vittime si contano in due province: quella appunto di Daraa, con 8 uccisi, e quella di Idlib. Pesanti bombardamenti sono in corso da giorni su Maaret al Numan.Un video, pubblicato in rete, mostra un bambino arruolato nelle file dei ribelli siriani, nel mezzo di un combattimento vicino al villaggio di Azzara. Le immagini, girate a fine giugno, non lasciano dubbi: il ragazzino tiene infatti in mano un kalashnikov e appeso al collo un portamunizioni.