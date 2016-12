foto Afp

- I festeggiamenti del 4 di luglio, giorno dell'Indipendenza negli Stati Uniti, sono stati funestati dalla morte di 3 bambini nel ribaltamento di uno yacht al largo di Long Island, non distante da New York. L'imbarcazione era carica di fuochi d'artificio e a bordo c'erano altre 24 persone che sono state messe in salvo dalla guardia costiera.