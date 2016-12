foto Ap/Lapresse

23:10

- Due alpinisti stranieri sono morti sulla parete occidentale dell'Eiger, nell'Oberland bernese. Lo scrive il sito della Rsi, Radiotelevisione svizzera. I loro corpi sono stati recuperati dai soccorritori. Non si conosce ancora la dinamica dell'accaduto né la nazionalità delle vittime, ha precisato in serata la polizia cantonale. I due erano stati dati per dispersi in mattinata.