foto Tgcom24

Straordinaria è la cornice di gente e straordinario è il calore umano che fanno sembrare meno grigio il cielo sopra Wellingborough, cento chilometri a nord di Londra in una fredda mattina di inizio luglio (temperatura massima 14 gradi, avvistati spettatori con cappotto o berretto di lana, ndr). Da qui, nel Northamptonshire inizia il sogno di, palermitano sopravvissuto nel 2007 a nove ore di intervento a cuore aperto per un aneurisma aortico e ora infermiere professionale. “Sono emozionato, si vede?” le poche parole quando scende dal bus con tutti i tedofori della tratta. Attorno a lui spuntano telefonini, macchine fotografiche e dozzine di bambini pronti a farsi immortalare. “Ho toccato la torcia olimpica, è passata di qua” potranno raccontare un giorno questi ragazzini quando saranno genitori e nonni.Un bacio alla moglie ed ecco l’addetto alla sicurezza con l’oggetto del desiderio di Maurizio, vale a dire la fiaccola ancora spenta. Per farla entrare nella storia bastano una manciata di secondi: in lontananza, segno che la fiaccola accesa sta arrivando. Maurizio si prepara. Saluta fotografi e telecamere per piazzarsi in mezzo alla strada, come da protocollo con tuta ufficiale e scarpe no logo. La fiaccola arriva. La porta una donna che la inclina verso quella dell’italiano. Un colpo di gas e il passaggio del sogno olimpico è realtà: la torcia si accende.: De Coubertin e il suo motto in una mano, l’altra libera per salutare le centinaia di persone ai lati della strada. Tutto in diretta streaming sulla Rete visto che Bbc irradia il segnale dei 12.800 chilometri del percorso olimpico.Ma è solo dal vivo che si percepisce. A Wellingborough i marciapiedi sono stracolmi nonostante la pioggia, a bordo strada le scolaresche in divisa con le bandierine inglesi svolazzanti, i negozi chiusi. La gente alle finestre con vessilli inglesi appesi. Scontati gli striscioni che reclamano Beckham nella squadra di calcio olimpica. Tutti urlano e battono le mani, tutti reclamano il tedoforo per un saluto, ricambiano con un “go” e un’immancabile foto alla torcia che il 27 luglio aprirà Londra 2012. Mai come in questi istanti quelli di fine mese appaiono come recita lo slogan Samsung “i Giochi Olimpici di tutti”. Sono quelli di chi non potrà vederli nemmeno per un minuto in tv e di chi si allena già per Brasile 2016. Appartengono già a quei bambini che esulteranno per una medaglia e a quelli che giocheranno in un prato perché (prima o poi) l’estate e il caldo arriveranno anche da queste parti. Pensieri ed emozioni non tengono il passo del tedoforo Maurizio: i trecento metri diventano duecento, Poi cento, poi cinquanta. E poi sono finiti rigorosamente tra due ali di folla. La corsa è terminata, il suo sogno passa di mano ma non scompare.