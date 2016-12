foto Dal Web

06:16

- Il Sudafrica ha nominato Zenani Mandela-Dlamini, figlia dell'ex presidente Nelson Mandela, ambasciatore in Argentina. La donna, imprenditrice, è la primogenita del Premio Nobel per la Pace, nata nel matrimonio contratto tra Mandela e la moglie Winnie. Nel corso della presidenza di Mandela Zenani Dlamini ha accompagnato il padre nella sua battaglia, comportandosi da first lady del suo Paese.