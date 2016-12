Lindt, morta la vedova del fondatore: è giallo

foto Ap/Lapresse 09:15 - Alexandra Spruengli, vedova di Rudolph, re del cioccolato svizzero e titolare del marchio Lindt, è stata trovata morta nella vasca da bagno della sua villa di Arosa, nel cantone dei Grigioni sei mesi fa, il 6 gennaio. Ma la notizia è stata diffusa solo ieri. Ufficialmente si parla di decesso per cause naturali ma Alexandra, 63 anni, era in buona salute. La donna, ex squillo, faceva la guaritrice e apparteneva ad una setta. - Alexandra Spruengli, vedova di Rudolph, re del cioccolato svizzero e titolare del marchio Lindt, è stata trovata morta nella vasca da bagno della sua villa di Arosa, nel cantone dei Grigioni sei mesi fa, il 6 gennaio. Ma la notizia è stata diffusa solo ieri. Ufficialmente si parla di decesso per cause naturali ma Alexandra, 63 anni, era in buona salute. La donna, ex squillo, faceva la guaritrice e apparteneva ad una setta.

Nel 1992 aveva sposato il magnate dell'industria dolciaria elvetica che era più anziano di lei di 28 anni. La cerimonia, secondo i quotidiani dell'epoca, era avvenuta in segreto.



Per la stampa scandalistica la donna apparteneva alla setta "I am" e cercava di portare all'interno della setta alcuni membri dell'azienda. Anche il suo vero nome era tenuto nascosto: Alexandra si chiamava infatti Heidi Gantenbein.