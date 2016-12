foto Ansa

23:25

- La polizia di Montreal ha confermato di aver trovato la testa dello studente cinese ucciso e fatto a pezzi dallo psyco-killer Luka Rocco Magnotta. La testa, ultimo pezzo mancante del corpo il cui torso era stato ritrovato in un vano di un palazzo e le cui gambe e braccia erano state spedite per posta, era nel parco della città. Magnotta, ex attore porno, era stato catturato a Berlino ed estradato in Canada dove è stato incriminato per omicidio.