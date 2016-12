foto Ap/Lapresse 13:00 - Giallo sulla morte di Yasser Arafat. Secondo la tv del Qatar Al Jazeera infatti il leader palestinese, morto l'11 novembre del 2004, sarebbe stato avvelenato. Il negoziatore Saeb Erakat, insieme alla moglie del politico arabo, ha così chiesto una commissione d'inchiesta internazionale "sul modello di quella per l'assassinio del premier libanese Rafic Hariri" per fare chiarezza. - Giallo sulla morte di Yasser Arafat. Secondo la tv del Qatar Al Jazeera infatti il leader palestinese, morto l'11 novembre del 2004, sarebbe stato avvelenato. Il negoziatore Saeb Erakat, insieme alla moglie del politico arabo, ha così chiesto una commissione d'inchiesta internazionale "sul modello di quella per l'assassinio del premier libanese Rafic Hariri" per fare chiarezza.

Yasser Arafat sarebbe stato avvelenato con il polonio, letale sostanza radioattiva protagonista anche dell'omicidio dello 007 russo Alexander Litvinenko, morto a Londra in circostanze ancora tutte da chiarire.



Secondo la tv araba lo rileverebbero i risultati di esami di laboratorio effettuati in Svizzera. Nel corso degli esami condotti su effetti personali e campioni biologici del leader palestinese - deceduto nel 2004 nell'ospedale militare di Percy a sud di Parigi - è stato rilevato un livello di polonio "significativo", ha spiegato nel corso del documentario Franois Bochud, direttore del l'Istituto per la Fisica delle radiazioni di Losanna.



Yasser Arafat si era ammalato nel suo quartier generale a Ramallah, ed è morto l'11 novembre 2004 in circostanze che restano misteriose: i 50 medici che si sono alternati al suo capezzale non hanno specificato il motivo esatto del rapido deterioramento delle sue condizioni mentre i palestinesi hanno accusato Israele di averlo avvelenato.



L'indagine di Al Jazeera però non conferma tale accusa. "Se mettiamo insieme tutte le informazioni in nostro possesso - i risultati dei test di laboratorio, le caratteristiche cliniche, le circostanze della morte di Arafat - è difficile trarre una conclusione", ha dichiarato il professor Patrice Mangin, direttore del Centro di Medicina Legale dell'Università di Losanna, precisando che "sarebbe ovviamente necessario andare oltre e fare ulteriori indagini".



Intanto Abu Mazen ha dato il via libera per la riesumazione del corpo del leader palestinese dopo la richiesta della vedova di Arafat di accertare le reali cause del decesso.